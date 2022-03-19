Леклер доволен победой в квалификации «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Бахрейна». Он завоевал поул.

«Отличные ощущения! Два последних года были для команды очень трудными. Думаю, мы здорово поработали как команда и очень довольны сегодняшним результатом.

Я не в полной мере доволен своим пилотажем, но в третьем сегменте все-таки сумел проехать хороший круг. Мы будем стартовать с поула и очень довольны этим», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Гонка состоится завтра, 20 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.