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Сегодня, 19:43

Леклер доволен победой в квалификации «Гран-при Бахрейна»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Бахрейна». Он завоевал поул.

«Отличные ощущения! Два последних года были для команды очень трудными. Думаю, мы здорово поработали как команда и очень довольны сегодняшним результатом.

Я не в полной мере доволен своим пилотажем, но в третьем сегменте все-таки сумел проехать хороший круг. Мы будем стартовать с поула и очень довольны этим», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Гонка состоится завтра, 20 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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