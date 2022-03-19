Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна», Ферстаппен — второй

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна».

Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон финишировал пятым, его напарник по команде Джордж Расселл стал девятым.

Гонка состоится завтра, 20 марта. Начало в 18:00 по московскому времени.

Бахрейн

Чемпионат мира

1-й этап

«Гран-при Бахрейна»

Квалификация

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.30,558

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.30,681

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.30,687

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.30,921

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.31,238

6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.31,560

7. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.31,808

8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.32,195

9. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.32,216

10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.32,338

11. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.31,782

12. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.31,998

13. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.32,008

14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.32,664

15. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.33,543

16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.32,750

17. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 1.32,777

18. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.32,945

19. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.33,032

20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.33,634