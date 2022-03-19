Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна», Ферстаппен — второй
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бахрейна».
Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку напарник Леклера Карлос Сайнс.
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон финишировал пятым, его напарник по команде Джордж Расселл стал девятым.
Гонка состоится завтра, 20 марта. Начало в 18:00 по московскому времени.
Бахрейн
Чемпионат мира
1-й этап
«Гран-при Бахрейна»
Квалификация
1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.30,558
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.30,681
3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.30,687
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.30,921
5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.31,238
6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.31,560
7. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.31,808
8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.32,195
9. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1.32,216
10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.32,338
11. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.31,782
12. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.31,998
13. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.32,008
14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.32,664
15. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 1.33,543
16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.32,750
17. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 1.32,777
18. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.32,945
19. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.33,032
20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.33,634