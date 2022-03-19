Ферстаппен подвел итоги второго дня «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги второго дня «Гран-при Бахрейна».

«Сессия вышла немного не такой как ожидали. Второй сегмент получился достаточно хорошим, а в третьем проблемы с балансом усилились. У нас хороший болид, а это самое главное.

В квалификации ты, конечно, хочешь быть на высоте, но также хочешь быть уверенным, что твоя машина будет работать в гонке. На этой трассе шинам приходится тяжелее, чем на некоторых других трассах", — приводит слова Ферстаппена Sky Sport.

По итогам третьей практики «Гран-при Бахрейна» пилот «Ред Булла» показал лучшее время. Затем в квалификации Ферстаппен стал вторым. Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал первым.

Главная гонка в Бахрейне состоится завтра, 20 марта. Начало в 18:00 по московскому времени