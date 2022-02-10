Ландо Норрис заявил, что в 2022 году сражаться с «Мерседесом» и «Ред Булл» почти невозможно

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от предстоящего нового сезона «Формулы-1».

«Я без понятия, где мы окажемся относительно других команд. Сейчас в буквальном смысле нет никаких ориентиров, говорящих о том, что у нас все хорошо или плохо, если не считать слухи, гуляющие между командами, какие-то фразы в интервью и тому подобное, — цитирует гонщика RaceFans. — Я твердо верю в каждого человека, работающего в «Макларене», они трудятся изо всех сил и делают все возможное, чтобы мы продолжили развиваться — как команда это делала на протяжении последних сезонов».

Норрис заявил, что без некоторых недостающих вещей в болиде сражаться с командами вроде «Мерседеса» и «Ред Булл» очень сложно.

«Возможностей станет больше на второй, третий, четвертый год. Я уверен, что мы способны хорошо выступить в этом сезоне. Тем не менее, мы понимаем: без аэротрубы и кое-каких недостающих вещей сражаться с командами вроде «Мерседеса» и «Ред Булл», которые выступают на очень высоком уровне, будет чрезвычайно сложно и почти невозможно», — добавил он.

Ранее, 9 февраля, «Макларен» объявил о продлении контракта с 22-летним Норрисом до конца 2025 года.

Британец является боевым гонщиком команды с сезона-2019. В прошлом сезоне он занял 6-е место в личном зачете, набрав 160 очков.

Первый этап сезона-2022 в «Формуле-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.