«Астон Мартин» представил болид на сезон-2022 «Формулы-1»

«Астон Мартин» презентовал новый болид на сезон-2022 «Формулы-1».

Машина получила название AMR22. Цвет ливреи болида стал более ярким, добавился лаймовый оттенок к измененной версии прошлогодней темно-зеленой цветовой гаммы.

В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл.

В Кубке конструкторов по итогам прошлого сезона «Ф-1» «Астон Мартин» занял седьмое место.

Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.