«Астон Мартин» представил болид на сезон-2022 «Формулы-1»
«Астон Мартин» презентовал новый болид на сезон-2022 «Формулы-1».
Машина получила название AMR22. Цвет ливреи болида стал более ярким, добавился лаймовый оттенок к измененной версии прошлогодней темно-зеленой цветовой гаммы.
В составе британской команды в сезоне-2022 будут выступать немец Себастьян Феттель и канадец Лэнс Стролл.
В Кубке конструкторов по итогам прошлого сезона «Ф-1» «Астон Мартин» занял седьмое место.
Первый этап сезона-2022 пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.
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