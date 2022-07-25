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25 июля, 23:24

Ландо Норрис считает, что «Альпин» быстрее «Макларена»

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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о работе новинок команды.

«Да, на определенных трассах обновления машины должны помочь. Однако на очень многих трассах вам нужна универсальная машина, которая будет хороша и в квалификации, и в гонке.

Мы пока изучаем свои новинки и то, как они работают, что они могут. Хорошая новость в том, что если бы не новинки, то в квалификации мы были оказались в еще менее выгодной позиции.

Команда движется вперед, у нас достаточно поводов для позитива. «Альпин» намного быстрее нас, и была быстрее на протяжении всего этого сезона. Просто они намного чаще нас ошибались, в то время как мы пока справляемся хорошо. Но то, что теперь мы оказались позади «Альпин» — это в большей степени отражает реальное положение нашей команды», — приводит слова Норриса GP Fans.

В Кубке конструкторов «Макларен» занимает 5-е место. У команды 89 очков. В активе «Альпин» 93 очка и 4-я позиция.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/87993/french-grand-prix-mclaren-lando-norris/
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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