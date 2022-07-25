Хэмилтон считает, что у него не было шансов выиграть «Гран-при Франции»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон считает, что у него не было шансов выиграть «Гран-при Франции». Он занял второе место. Выиграл гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

«Фактически, на прямой я ехал газ в пол, а Макс все равно отрывался. Так что фактически наибольший дефицит мы испытывали именно в скорости на прямых. А если на прямой ты теряешь 0,3 — 0,4 секунды, или около того, ты уже ничего не можешь с этим поделать.

Так что нас ждет работа, если мы хотим улучшить ситуацию в будущем. И я также уверен, что на нескольких других участкаъ трассы мы тоже могли смотреться лучше. Но да, даже если бы я атаковал еще сильнее, моя позиция на финише все равно бы не изменилась. Поэтому прежде всего нужно было держать в уме необходимость не разбить машину и беречь шины. Второе место — это лучший результат, на который мы могли рассчитывать», — приводит слова Хэмилтона autosport.com.

Следующий этап «Гран-при» состоится в Венгрии с 29 по 31 июля.