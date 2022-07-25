Мик Шумахер не получит обновлений болида на «Гран-при Венгрии»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что пилот команды Мик Шумахер не получит обновлений перед «Гран-при Венгрии». Деталей хватит только для Кевина Магнуссена, сообщает GrandPX со ссылкой на источник.

«По правде говоря, у нас вряд ли будут запасные запчасти даже для одной машины. В этом году было слишком много аварий, и мы израсходовали все наши детали», — прокомментировал Штайнер

На «Гран-при Франции» Шумахер занял 15-е место. До этого гонщик попадал в очки две гонки подряд.

«Гран-при Венгрии» состоится с 29 по 31 июля.