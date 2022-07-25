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25 июля, 23:03

Мик Шумахер не получит обновлений болида на «Гран-при Венгрии»

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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что пилот команды Мик Шумахер не получит обновлений перед «Гран-при Венгрии». Деталей хватит только для Кевина Магнуссена, сообщает GrandPX со ссылкой на источник.

«По правде говоря, у нас вряд ли будут запасные запчасти даже для одной машины. В этом году было слишком много аварий, и мы израсходовали все наши детали», — прокомментировал Штайнер

На «Гран-при Франции» Шумахер занял 15-е место. До этого гонщик попадал в очки две гонки подряд.

«Гран-при Венгрии» состоится с 29 по 31 июля.

Источник: https://grandpx.news/schumacher-to-miss-out-on-upgraded-haas/
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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