Ландо Норрис: «Не особо хочу вмешиваться в борьбу за чемпионский титул»
Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Абу-Даби». Он занял третье место.
«В начале Q3 я улучшил, но также сделал несколько ошибок, — рассказал Норрис. — И потом у меня получился чистый круг в конце сегмента. Я нацелился на поул, но эта идея не выгорела, потому что машина была все же немного медленнее. Но круг получился хорошим, и третья позиция стала небольшой неожиданностью.
Я немного переживаю о завтрашней гонке: хочется просто остаться там, где я сейчас, и следить за происходящим на первых нескольких кругах или вообще в течение всего заезда. В то же время я не хочу особо вмешиваться [в битву за титул], потому что это может вызвать много противоречий.
Так что я не знаю... нужно ли будет куда-то деваться. Но я сделаю все возможное, и если появится шанс — я им воспользуюсь».
Выиграл квалификацию Макс Ферстаппен из «Ред Булла». На второй позиции Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/norris-khochu-ostatsya-tretim-ne-vmeshivayas-v-borbu-liderov/6874447/
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