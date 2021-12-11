Ландо Норрис: «Не особо хочу вмешиваться в борьбу за чемпионский титул»

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Абу-Даби». Он занял третье место.

«В начале Q3 я улучшил, но также сделал несколько ошибок, — рассказал Норрис. — И потом у меня получился чистый круг в конце сегмента. Я нацелился на поул, но эта идея не выгорела, потому что машина была все же немного медленнее. Но круг получился хорошим, и третья позиция стала небольшой неожиданностью.

Я немного переживаю о завтрашней гонке: хочется просто остаться там, где я сейчас, и следить за происходящим на первых нескольких кругах или вообще в течение всего заезда. В то же время я не хочу особо вмешиваться [в битву за титул], потому что это может вызвать много противоречий.

Так что я не знаю... нужно ли будет куда-то деваться. Но я сделаю все возможное, и если появится шанс — я им воспользуюсь».

Выиграл квалификацию Макс Ферстаппен из «Ред Булла». На второй позиции Льюис Хэмилтон («Мерседес»).