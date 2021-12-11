Риккьярдо, Алонсо, Окона, Гасли и Феттеля вызвали к стюардам после квалификации «Гран-при Абу-Даби»

Пятеро пилотов были вызваны к стюардам после квалификации «Гран-при Абу-Даби».

Фернандо Алонсо, Эстебана Окона (оба — «Альпин»), Пьера Гасли («Альфа Таури»), Даниэля Риккьярдо («Макларен») и Себастьяна Феттеля («Астон Мартин») подозревают в том, что они блокировали друг друга по ходу квалификации, а также мешали другим пилотам, которые были на быстром круге.

Победителем квалификации стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал вторым. Третью позиция занял Ландо Норрис из «Макларена».

Гонка состоится 12 декабря. Начало — в 16:00 по московскому времени.