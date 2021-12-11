Хэмилтон заявил, что Ферстаппен заслужил победу в квалификации «Гран-при Абу-Даби»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации «Гран-при Абу-Даби». Он занял второе место.

«Макс проехал отличный круг, и мы не смогли никак ответить. Но хочется думать, что мы в хорошем положении. Надеюсь, гонка получится отличной.

В первой попытке я потерял время в последнем повороте, но вторая попытка получилась хорошей, я не мог проехать быстрее. Может, дело в выезде из боксов, в подготовке шин — не знаю. Я просто не мог побить это время. Ферстаппен полностью заслужил поул", — приводит слова Хэмилтона F1 TV.

Ферстаппен стартует в гонке с первого места. Ландо Норрис из «Макларена» стартует с третьей позиции.

Последняя гонка сезона состоится 12 декабря в 16.00 по московскому времени.