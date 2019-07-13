Квят рассказал, что у него нет новостей по поводу его будущего

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в интервью "СЭ" рассказал, что пока не проводил переговоров по своему будущему. Он отметил, что продолжает выполнять свою работу, и ее потом оценивают руководители.

– Лето в "Формуле-1" – это традиционно тот период, когда начинаются переговоры о следующего сезона. Вокруг полно слухов, а некоторые команды уже объявили свои составы. Что вы можете сказать по поводу собственного будущего?

– Честно говоря, я не следил за тем, что делали остальные команды. Когда наступит момент, мы проведем переговоры за закрытыми дверями с теми, с кем необходимо, а потом примем решение, что делать. Я думаю, вы сразу узнаете о нем. Пока все очень спокойно, все идет своим чередом, а что случится дальше я предсказать не могу. Новостей по этой теме у меня нет.

– Вы наверняка знаете, что многие называют вас кандидатом на место Пьера Гасли. Такой фон отвлекает? Или, напротив, вам приятно, что сейчас почти все оценивают ваши выступления положительно?

– Как сказать… Этот фон зависит от меня в том числе, так ведь? Я должен показывать результаты на трассе. Для меня это первостепенная задача. Если результат есть – значит, и за пределами трассы все сразу меняется. В том числе и мнение людей обо мне. Если честно, я не следил за слухами.

Я знаю, что на соответствующую тему были какие-то спекуляции в прессе, но для меня это ничего не меняет. Это просто еще один типичный вопрос от журналистов – вот и все. Я выполняю свою работу, и ее потом оценивают мои руководители – это единственное, что важно.

– Нет ощущения, что именно сейчас – когда у Гасли такие проблемы – вам надо особенно хорошо себя зарекомендовать?

– Нет, я так не считаю. Я просто буду продолжать делать то, что делал до настоящего момента. Пока этого хватало.

– Каков план на несколько ближайших гонок?

– Сейчас главное вернуться туда, где мы уже привыкли находится в начале сезона – в зачетную зону. Пара последних гонок выдались непростыми, и сейчас мы попытаемся выправить ситуацию, вернуться на те позиции, которые будут позволять нам зарабатывать очки, попадать в третью часть квалификации. Другие команды, обладающие большими бюджетами, прибавляют: "Рено", "Макларен" постепенно вырываются вперед, но нам надо стремиться к тому, чтобы от них не отставать.

Больше того, надо постараться компенсировать ту нехватку скорости, что сейчас есть, и провести вторую половину чемпионата тоже позитивно. (Олег Карпов)

Даниил Квят: "Новостей о переходе в "Ред Булл" у меня пока нет"