04:47 | Авто-мото — Формула-1

Квят рассказал, чего он ожидает от двигателя Honda на "Гран-при Франции"

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 Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят - о "Гран-при Франции". Он выразил надежду, что новый двигатель поможет ему успешно выступить.

 - Я надеюсь, что новый двигатель позволит нам отыграть 0,8 секунды! Конечно, шучу, - цитирует Квята Autosport. -  Обновление на самом деле небольшое. Мотористы нашли кое-что интересное, поэтому мы решили: "Почему бы не поставить новый мотор?". Мы не ждем многого от нового двигателя. Но надеюсь, что прибавка мощности превзойдет наши ожидания.

 Для Квята смена двигателя станет четвертой в сезоне, что приведет к потере позиций на старте. "Гран-при Франции" пройдет 21-23 июня.

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Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/57185-kvyat-nadeyus-novyy-dvigatel-honda-prevzoydet-nashi-ozhidaniya

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