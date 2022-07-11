Королевская прокурорская служба выдвинула Экклстоуну обвинение в мошенничестве

Королевская прокурорская служба (CPS) предъявила обвинение бывшему президенту «Формулы-1» Берни Экклстоуну в предполагаемом мошенничестве после расследования управления по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC), сообщает Daily Mail.

«CPS изучила досье доказательств от HMRC и санкционировала обвинение против Бернарда Экклстоуна в мошенничестве путем предоставления ложных сведений в связи с тем, что он не сообщил HMRC о существовании активов, хранящихся за границей, которые, как считается, составляют более 400 миллионов фунтов стерлингов. Королевская прокуратура напоминает всем заинтересованным сторонам, что уголовное производство против Экклстоуна в настоящее время активно и что он имеет право на справедливое судебное разбирательство», — цитирует Daily Mail слова главного королевского прокурора Эндрю Пенхейла.

Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1978 по 2017 год, после чего покинул свой пост.