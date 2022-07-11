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Сегодня, 15:37

Штайнер заявил, что будущее Мика Шумахера зависит не только от решений «Феррари»

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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о будущем Мика Шумахера.

«Я не буду говорить о каких-либо контрактах «Феррари» с нами. А также о контрактах между «Феррари» и Миком, потому что я не знаю их в деталях. Предположения о том, что только от «Феррари» зависит, кто из гонщиков станет вторым пилотом «Хааса» в 2023 году, не так однозначны. Вы не должны делать вывод, что «Феррари» говорит нам, что мы должны делать. У нас есть право голоса», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

По итогам «Гран-при Австрии» Шумахер финишировал на шестом месте. Гонщик набрал очки во второй гонке подряд.

Источник: https://www.motorsport-total.com/
Формула-1
Хаас
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