Масса: «Феррари» должна разобраться с надежностью, прежде чем назначать первого номера"
Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса считает, что проблемы не позволяют команде назначить первым номером Шарля Леклера или Карлоса Сайнса. По его мнению, для начала «скудерия» должна разобраться с надежностью.
«Когда я гонялся с Михаэлем Шумахером в 2006 году, роли были ясны, — приводит слова Массы Formula Passion. — Затем пришел Кими Райкконен, и мы договорились, что сражаться можно до гонки в Спа, а затем отстающий пилот должен помогать напарнику. Не знаю, такая же сейчас ситуация, но в данный момент «Феррари» должна разобраться с надежностью, прежде чем назначать первого номера. Может, в следующий раз придет черед сойти Шарлю, а Карлос победит. Рановато распределять роли в таком положении. Существует неопределенность — даже в Маранелло не знают, кто доедет до финиша в следующих заездах».
Напомним, что 41-летний бразилец является чемпионом «Формулы-1» 2008 года.