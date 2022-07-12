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Сегодня, 13:54

Масса: «Феррари» должна разобраться с надежностью, прежде чем назначать первого номера"

Масса считает, что проблемы не позволяют «Феррари» назначить первого номера
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса считает, что проблемы не позволяют команде назначить первым номером Шарля Леклера или Карлоса Сайнса. По его мнению, для начала «скудерия» должна разобраться с надежностью.

«Когда я гонялся с Михаэлем Шумахером в 2006 году, роли были ясны, — приводит слова Массы Formula Passion. — Затем пришел Кими Райкконен, и мы договорились, что сражаться можно до гонки в Спа, а затем отстающий пилот должен помогать напарнику. Не знаю, такая же сейчас ситуация, но в данный момент «Феррари» должна разобраться с надежностью, прежде чем назначать первого номера. Может, в следующий раз придет черед сойти Шарлю, а Карлос победит. Рановато распределять роли в таком положении. Существует неопределенность — даже в Маранелло не знают, кто доедет до финиша в следующих заездах».

Напомним, что 41-летний бразилец является чемпионом «Формулы-1» 2008 года.

Источник: https://www.formulapassion.it/motorsport/formula-1/f1-massa-sainz-leclerc-ferrari-prima-guida-625869.html
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Фелипе Масса
Шарль Леклер
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