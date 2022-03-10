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Сегодня, 17:03

Команды «Формулы-1» обсуждают возможность предоставить «Хаас» дополнительное время на тестах

Анна Горшкова
Корреспондент

Представители команд «Формулы-1» поделились мнением по поводу пропуска «Хаасо утренней сессии первого дня предсезонных тестов в Бахрейне, сообщает RaceFans.

Американский коллектив пропустил утреннюю сессию из-за задержки рейса с оборудованием.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что «Хаасу» можно компенсировать потерянное время.

Его поддержал глава «Уильямса» Йост Капито: «Я считаю, если команда не может выступать полдня не по своей вине, то честно будет предоставить им те же условия».

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак указал на то, что «Ф-1» придется отрегулировать регламент: «Они потеряли день, но правила едины для всех. Если они получат дополнительный день, то, думаю, это в интересах «Ф-1».

Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф отметил, что данный вопрос является не самым важным в данный момент.

По итогам утренней сессии первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время. Второй результат у гонщика «Уильямс» Александра Албона, на третьей строчке — Себастьян Феттель из «Астон Мартин».

Источник: https://www.racefans.net/2022/03/10/teams-differ-over-extra-testing-for-haas-after-freight-delay/
Формула-1
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Леклер показал лучшее время по итогам утренней сессии первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне
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