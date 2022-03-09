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Сегодня, 11:46

«Хаас» успел доставить оборудование в Бахрейн и пропустит утреннюю сессию первого дня предсезонных тестов

Иван Торопцев
Корреспондент

«Хаас» успел доставить оборудование в Бахрейн перед стартом предсезонных тестов «Формулы-1», сообщает журналист Альберт Фабрега.

Оборудование было доставлено с задержкой, из-за этого команда пропустит утреннюю сессию первого дня тестов, который состоится завтра. Ожидается, что в четверг вечером за руль болида сядет Пьетро Фиттипальди.

Ранее сообщалось, что «Хаас» мог пропустить начало тестов в Бахрейне из-за поломки грузового самолета, который должен был доставить оборудование команды.

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне пройдут с 10 по 12 марта. С 18 по 20 марта там же пройдет первый этап сезона-2022.

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