«Хаас» сможет провести дополнительное время на тестах в Бахрейне

«Хаасу» компенсировали тестовое время, которое команда пропустила из-за задержки рейса с оборудованием.

«Хаасу» не разрешили гоняться в воскресенье, однако они смогут нагнать соперников по вечерам в четверг, пятницу и субботу — после официального окончания сессий.

«Нам не разрешили проводить заезды в воскресенье. По регламенту тесты должны проходить три дня подряд. Чтобы изменить правила, нужно единогласное одобрение команд. Я слышал, что «Макларен» был против. Мы сможем провести четыре дополнительных часа, но в конце дня. Мы получили возможность задержаться в общей сложности на четыре часа в течение трех дней», — приводит слова руководителя коллектива Гюнтера Штайнера Crash.net.

По итогам утренней сессии первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время. Второй результат у гонщика «Уильямс» Александра Албона, на третьей строчке — Себастьян Феттель из «Астон Мартин».

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 10 по 12 марта. С 18 по 20 марта там же пройдет первый этап сезона-2022.