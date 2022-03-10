Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:28

«Хаас» сможет провести дополнительное время на тестах в Бахрейне

Анна Горшкова
Корреспондент

«Хаасу» компенсировали тестовое время, которое команда пропустила из-за задержки рейса с оборудованием.

«Хаасу» не разрешили гоняться в воскресенье, однако они смогут нагнать соперников по вечерам в четверг, пятницу и субботу — после официального окончания сессий.

«Нам не разрешили проводить заезды в воскресенье. По регламенту тесты должны проходить три дня подряд. Чтобы изменить правила, нужно единогласное одобрение команд. Я слышал, что «Макларен» был против. Мы сможем провести четыре дополнительных часа, но в конце дня. Мы получили возможность задержаться в общей сложности на четыре часа в течение трех дней», — приводит слова руководителя коллектива Гюнтера Штайнера Crash.net.

По итогам утренней сессии первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время. Второй результат у гонщика «Уильямс» Александра Албона, на третьей строчке — Себастьян Феттель из «Астон Мартин».

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 10 по 12 марта. С 18 по 20 марта там же пройдет первый этап сезона-2022.

Источник: https://www.crash.net/f1/news/998011/1/haas-can-run-longer-evenings-after-sunday-f1-test-denied
Формула-1
Хаас
0
Читайте также
В США все-таки закрывают женский спорт для трансгендеров. Но дебаты продолжаются
«День, когда он был Криштиану»: Как Карим Бензема вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов и стал героем Мадрида
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команды «Формулы-1» обсуждают возможность предоставить «Хаас» дополнительное время на тестах
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости