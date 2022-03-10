Леклер показал лучшее время по итогам утренней сессии первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам утренней сессии первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
В сессии приняли участие 9 команд из 10 — «Хаас» не успел подготовить болид из-за задержки доставки оборудования в Бахрейн. Американская команда будет участвовать в вечерней части первого дня тестов.
Второй результат утром показал гонщик «Уильямса» Александр Албон, на третьей строчке — Себастьян Феттель из «Астон Мартина».
Формула-1
Предсезонные тесты
Бахрейн
Первый день
Утренняя сессия
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,531 (тип резины C3, 63 круга)
2. Александер Албон («Уильямс») +0,539 (C4, 53)
3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,175 (C3, 37)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,446 (C2, 69)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,834 (C3, 61)
6. Эстебан Окон («Альпин») +2,237 (C2, 42)
7. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,633 (C3, 53)
8. Ландо Норрис («Макларен») +3,049 (C2, 21)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3,357 (C2, 44)
Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 10 по 12 марта. Сегодняшняя вечерняя сессия начнется в 15.00 (мск).