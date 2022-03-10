Леклер показал лучшее время по итогам утренней сессии первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне

Гонщик «Феррари» Леклер занял первое место по итогам утренней сессии первого дня тестов «Формулы-1» в Бахрейне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам утренней сессии первого дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

В сессии приняли участие 9 команд из 10 — «Хаас» не успел подготовить болид из-за задержки доставки оборудования в Бахрейн. Американская команда будет участвовать в вечерней части первого дня тестов.

Второй результат утром показал гонщик «Уильямса» Александр Албон, на третьей строчке — Себастьян Феттель из «Астон Мартина».

Формула-1

Предсезонные тесты

Бахрейн

Первый день

Утренняя сессия

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.34,531 (тип резины C3, 63 круга)

2. Александер Албон («Уильямс») +0,539 (C4, 53)

3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,175 (C3, 37)

4. Серхио Перес («Ред Булл») +1,446 (C2, 69)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,834 (C3, 61)

6. Эстебан Окон («Альпин») +2,237 (C2, 42)

7. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,633 (C3, 53)

8. Ландо Норрис («Макларен») +3,049 (C2, 21)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3,357 (C2, 44)

Предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне проходят с 10 по 12 марта. Сегодняшняя вечерняя сессия начнется в 15.00 (мск).