Китайский гонщик Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 «Формулы-1»
Гонщик из Китая Чжоу Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео»
13:02
Гонщик из Китая Чжоу Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 «Формулы-1», сообщает пресс-служба команды.
Гуаньюй заменит итальянца Антонио Джовинацци. Напарником китайского спортсмена будет финский пилот Валттери Боттас, который на данный момент проводит свой последний сезон за «Мерседес».
Отметим, Гуаньюй станет первым боевым гонщиком Формулы-1 в истории Китайской Народной Республики.
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