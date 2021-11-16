Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Китайский гонщик Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 «Формулы-1»

Гонщик из Китая Чжоу Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео»
13:02
Теги:

Гонщик из Китая Чжоу Гуаньюй станет боевым пилотом «Альфа Ромео» в сезоне-2022 «Формулы-1», сообщает пресс-служба команды.

Гуаньюй заменит итальянца Антонио Джовинацци. Напарником китайского спортсмена будет финский пилот Валттери Боттас, который на данный момент проводит свой последний сезон за «Мерседес».

Отметим, Гуаньюй станет первым боевым гонщиком Формулы-1 в истории Китайской Народной Республики.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Биткоин подешевел на 8,35% менее чем за сутки
0