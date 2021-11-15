Серхио Перес назвал скорость «Мерседеса» на «Гран-при Бразилии» впечатляющей

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал скорость Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Бразилии».

«Скорость «Мерседеса» на прямых — как с другой планеты, — цитирует Переса Motorsportweek. — То есть, я посмотрел в зеркала заднего вида на выходе из поворота и подумал, что моя позиция в безопасности. А потом я вновь оглянулся назад, а Льюис уже со мной поравнялся. Впечатляющая скорость».

Также гонщик сказал, что такая скорость стала для него сюрпризом.

«Могу сказать, что такая скорость «Мерседеса» стала сюрпризом. Так что теперь посмотрим, что мы сможем сделать на «Гран-при Катара». Нас ждет совсем другая трасса — возможно, там скорость на прямых будет не столь важна. Надеюсь, там мы будем выглядеть более конкурентоспособными», — добавил Перес.

Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Бразилии» и приблизился к лидеру личного зачета «Формулы-1» Максу Ферстаппену. У гонщика «Ред Булл» 332.5 балла, у пилота «Мерседеса» 318.5 очка.

«Гран-при Катара» стартует 19 ноября в городе Доха.