Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Пиастри сменит Квята в качестве резервного пилота «Альпин» в сезоне-2022

14:13
Теги:

Пилот команды «Формулы-2» Prema Racing Оскар Пиастри станет резервным пилотом «Альпин» в сезоне-2022. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Пиастри сменит россиянина Даниила Квята, который является резервным пилотом в этом сезоне.

В сезоне-2021 20-летний Пиастри лидирует в личном зачете пилотов «Формулы-2». У него в активе 178 очков. Также австралиец является чемпионом «Формулы-3» 2020 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»
1
0