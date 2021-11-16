Пиастри сменит Квята в качестве резервного пилота «Альпин» в сезоне-2022

Пилот команды «Формулы-2» Prema Racing Оскар Пиастри станет резервным пилотом «Альпин» в сезоне-2022. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Aussie, Aussie, Aussie ? @OscarPiastri is SIGNED as our Reserve Driver for 2022. Congratulations on your #AlpineAcademy graduation, Oscar, welcome to the Race Team.@AlpineRacing pic.twitter.com/3XhFAcCf0z — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 16, 2021

Пиастри сменит россиянина Даниила Квята, который является резервным пилотом в этом сезоне.

В сезоне-2021 20-летний Пиастри лидирует в личном зачете пилотов «Формулы-2». У него в активе 178 очков. Также австралиец является чемпионом «Формулы-3» 2020 года.