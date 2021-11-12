Китайский гонщик Чжоу подпишет контракт с «Альфа Ромео»

Китайский пилот «Формулы-2» Гуаньюй Чжоу подпишет контракт с «Альфа Ромео», сообщает Blick.

По информации источника, команда должна объявить о подписании контракта с Чжоу на сезон-2022 в ближайшее время. Отмечается, что «Альфа Ромео» получит около 25 миллионов долларов от спонсоров.

Ранее руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал, что объявит имя второго гонщика на следующий сезон 16 ноября.

В текущем сезоне за команду выступают Антонио Джовинацци и Кими Райкконен, который завершит карьеру по окончании сезона. В сезоне-2022 вместо Райкконена будет выступать Валттери Боттас. Контракт Джовинацци действует до конца 2021 года.