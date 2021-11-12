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Китайский гонщик Чжоу подпишет контракт с «Альфа Ромео»

22:18
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Китайский пилот «Формулы-2» Гуаньюй Чжоу подпишет контракт с «Альфа Ромео», сообщает Blick.

По информации источника, команда должна объявить о подписании контракта с Чжоу на сезон-2022 в ближайшее время. Отмечается, что «Альфа Ромео» получит около 25 миллионов долларов от спонсоров.

Ранее руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал, что объявит имя второго гонщика на следующий сезон 16 ноября.

В текущем сезоне за команду выступают Антонио Джовинацци и Кими Райкконен, который завершит карьеру по окончании сезона. В сезоне-2022 вместо Райкконена будет выступать Валттери Боттас. Контракт Джовинацци действует до конца 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.blick.ch/sport/formel1/exklusiv-erster-gp-chinese-alfa-sauber-2022-mit-zhou-neben-bottas-id16982538.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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