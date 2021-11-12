Тото Вольфф: «У «Мерседеса» проблема с износом двигателей и до конца сезона их мощность будет снижаться»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал проблему с двигателями в команде.

«У нас есть проблема с износом двигателей. И вплоть до конца сезона мощность наших двигателей будет постепенно снижаться. Мы пока не выяснили причину этого. Но видим, как показатели мощности постепенно ползут вниз», — приводит слова Вольффа Sky Sports.

На «Гран-при Бразилии» Льюис Хэмилтон потеряет пять позиций на старте гонки, потому что на его болид команда установила новый двигатель внутреннего сгорания.

Макс Ферстаппен возглавляет общий зачет пилотов сезона-2021. На счету гонщика «Ред Булл» 312,5 очка. На втором месте находится пилот «Мерседеса» Хэмилтон, набравший 293,5 балла.