Мазепин выбыл после первого сегмента «Гран-при Бразилии» и занял последнее место

На «Гран-при Бразилии» завершился первый сегмент квалификации.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин выбыл после первого сегмента. Он занял последнее, 20-е место.

Также выбыл его напарник Мик Шумахер. Он занял 19-е место. Кроме них, выбыли Лэнс Стролл («Астон Мартин», 16-е место) и пилоты «Уильямса» Николас Латифи и Джордж Расселл (17-е и 18-е место, соответственно)

13 ноября состоится спринт-квалификация, по результатам которой будет определен порядок стартующих в гонке, которая пройдет 14 ноября.