Мазепин выбыл после первого сегмента «Гран-при Бразилии» и занял последнее место
22:19
На «Гран-при Бразилии» завершился первый сегмент квалификации.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин выбыл после первого сегмента. Он занял последнее, 20-е место.
Также выбыл его напарник Мик Шумахер. Он занял 19-е место. Кроме них, выбыли Лэнс Стролл («Астон Мартин», 16-е место) и пилоты «Уильямса» Николас Латифи и Джордж Расселл (17-е и 18-е место, соответственно)
13 ноября состоится спринт-квалификация, по результатам которой будет определен порядок стартующих в гонке, которая пройдет 14 ноября.
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