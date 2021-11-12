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Мазепин выбыл после первого сегмента «Гран-при Бразилии» и занял последнее место

22:19
Никита Мазепин. Фото Getty Images
Никита Мазепин. Фото Getty Images
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На «Гран-при Бразилии» завершился первый сегмент квалификации.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин выбыл после первого сегмента. Он занял последнее, 20-е место.

Также выбыл его напарник Мик Шумахер. Он занял 19-е место. Кроме них, выбыли Лэнс Стролл («Астон Мартин», 16-е место) и пилоты «Уильямса» Николас Латифи и Джордж Расселл (17-е и 18-е место, соответственно)

13 ноября состоится спринт-квалификация, по результатам которой будет определен порядок стартующих в гонке, которая пройдет 14 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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