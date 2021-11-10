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«Альфа Ромео» объявит имя второго гонщика на следующий сезон 16 ноября

10:26
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал, когда команда объявит имя второго гонщика на сезон-2022.

«Сейчас нам нужно уладить последние формальности, решение будет объявлено во вторник, 16 ноября, после «Гран-при Бразилии», — приводит Motorsport слова Вассера.

В данный момент за «Альфа Ромео» выступают Антонио Джовинацци и Кими Райкконен, который завершит карьеру по окончании сезона-2021. Вместо Райкконена со следующего сезона за команду будет выступать Валттери Боттас. Контракт Джовинацци действует до конца 2021 года. Команда может продлить контракт с пилотом, однако на его место также претендуют гонщики из «Формулы-2» Гуаньюй Чжоу и Тео Пуршер.

Дополнительная информация:

https://it.motorsport.com/f1/news/vasseur-martedi-annunciamo-il-secondo-pilota-alfa-romeo/6762814/

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Иван Торопцев все материалы автора
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