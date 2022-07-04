Хорнер рассказал, что обломок от «Альфа Таури» повредили болит Ферстаппена на «Гран-при Великобритании»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что обломок от автомобиля «Альфа Таури» повредили болит Макса Ферстаппена.

«Это было похоже на прокол для Ферстаппена, потому что на 11-м круге он задел обломок, который был частью «Альфа Таури» из инцидента, который они пережили в начале гонки. После этого ему пришлось провести всю гонку с куском концевой пластины, застрявшей под днищем машины. Так что до конца гонки у него был довольно сильно измененный пол, поскольку он потерял огромное количество прижимной силы», — приводит слова Хорнера RacingNews365.com.

Напомним, что на старте гонки «Гран-при Великобритании» произошла серьезная авария. В общем завале пострадали машины Эстебана Окона («Альпин»), Джорджа Расселла («Мерседес»), Юки Цуноды («Альфа Таури») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

Ферстаппен в итоге завершил гонку на седьмом месте. Победителем стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.