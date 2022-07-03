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3 июля, 23:55

Албона выписали из больницы после аварии на «Гран-при Великобритании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о своем состоянии после аварии на первом круге «Гран-при Великобритании».

«Я очень рад, что все остальные, кто был вовлечен в аварии на первом круге, сейчас в порядке. Большое спасибо всему медицинскому персоналу на трассе и в больнице Ковентри.

Очень жаль, что наша гонка закончилась еще до ее начала. Но мы уже готовимся к следующей гонке в Австрии, которую мы ждем с нетерпением", — рассказал Албон Sky Sports.

Албона после аварии доставили на вертолете в больницу Ковентри, где провели все необходимые медицинские проверки. Гогщик не получил серьезных травм в аварии.

Уильямс
Александр Албон
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