Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:14

Полиция арестовала 7 человек за прорыв на трассу во время «Гран-при Великобритании»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полиция арестовала семь человек после того, как они выбежали на гоночную трассу «Формулы-1» во время проведения «Гран-при Великобритании», сообщает официальный сайт полиции Нортгемптоншира.

Инцидент произошел после того, как гонка была остановлена красными флагами из-за массовой аварии на первом круге. Некоторые фанаты пытались воспользоваться всеобщим замешательством и пробраться на трассу.

Пять человек сели на асфальт, прежде чем маршалы начали разгонять протестующих. Они были задержаны и удалены с автодрома. Ответственность за акцию взяла на себя группа экологических активистов Just Stop Oil.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании». Для испанца эта победа стала первой в карьере в «Ф-1». Вторым стал Срехио Перес из «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Источник: https://www.northants.police.uk/news/northants/news/news/2022/july/seven-people-in-custody-following-formula-1-race/
Формула-1
1
0
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Помните Даниила Квята из «Формулы-1»? Теперь он нужен Америке и будет выступать в NASCAR
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хорнер рассказал, что обломок от «Альфа Таури» повредили болид Ферстаппена на «Гран-при Великобритании»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости