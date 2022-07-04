Полиция арестовала 7 человек за прорыв на трассу во время «Гран-при Великобритании»

Полиция арестовала семь человек после того, как они выбежали на гоночную трассу «Формулы-1» во время проведения «Гран-при Великобритании», сообщает официальный сайт полиции Нортгемптоншира.

Инцидент произошел после того, как гонка была остановлена красными флагами из-за массовой аварии на первом круге. Некоторые фанаты пытались воспользоваться всеобщим замешательством и пробраться на трассу.

Пять человек сели на асфальт, прежде чем маршалы начали разгонять протестующих. Они были задержаны и удалены с автодрома. Ответственность за акцию взяла на себя группа экологических активистов Just Stop Oil.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании». Для испанца эта победа стала первой в карьере в «Ф-1». Вторым стал Срехио Перес из «Ред Булл», третьим — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».