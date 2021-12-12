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Хорнер: «Ферстаппен так много преодолел в этом году, что видеть его чемпионом мира — потрясающее чувство»

18:47

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу Макса Ферстаппена на «Гран-при Абу-Даби».

«Мы кричали в конце, чтобы гонщикам позволили бороться. Мы приняли отличное стратегическое решение, совершив пит-стоп и выбрав мягкие шины, после чего дело оставалось за Максом. Это неслыханно, оставлять круговых на месте. Они хотели продолжить гонку. И в итоге судьи приняли верное решение.

Я горжусь Максом и командой за то, через что мы прошли в этом году. Вы должны знать, что Макс не собирался сдаваться до последнего. Он так много преодолел в этом году, что видеть его чемпионом мира — потрясающее чувство. На протяжении последних 10 кругов я думал, что скажу Максу и парням в команде, чтобы подбодрить их, но затем нам повезло с машиной безопасности», — приводит слова Хорнера BBC.

24-летний Ферстаппен на последнем круге обогнал пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона и выиграл «Гран-при Абу-Даби». Благодаря победе голландский гоншик стал чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2021.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/formula1/54911288

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Анна Горшкова все материалы автора
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