Хилл считает, что Леклер отчасти сам виноват в регулярных ошибках «Феррари»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл прокомментировал провальное выступление пилота «Феррари» Шарля Леклера в квалификации «Гран-при Бразилии».

«Феррари» нужно понять основы. Что происходит в команде, кто возьмет на себя ответственность за ситуацию? Это ведь продолжается весь год. Такое положение вещей очень расстраивает, потому что видно, что у команды есть потенциал. Шарль критикует команду по радио и правильно делает, но ему также нужно брать ответственность на себя. Возможно, ему не позволяют чего-то? Или ему не хватает смелости. Можете себе представить, чтобы Ферстаппен по радио спрашивал, что ему делать? Его личность такая, что он привлекает внимание к себе и, на мой взгляд, это неотъемлемое качество, чтобы быть ведущим гонщиком в своей команде", — приводит слова Хилла Sky Sports.

В третьем сегменте квалификационного заезда этапа в Бразилии Леклер стал единственным пилотом, который выехал на промежуточной резине и не смог показать время, заняв десятое место, с которого стартует в спринт-гонке.

Поул-позицию занял гонщик «Хаас» Кевин Магнуссен.

12 ноября в 18.30 мск состоится вторая практика «Гран-при Бразилии» в Сан-Паулу. Спринт стартует в 22.30 мск.