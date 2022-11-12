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12 ноября, 11:25

Перес: «Не понимаю, что делали Леклер и «Феррари». Из-за них потерял очень много времени»

Перес разочарован итогами квалификации к «Гран-при Бразилии»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес разочарован итогами квалификации к «Гран-при Бразилии». Перес занял девятое место.

«Это... полная неудача. Не понимаю, что делали Леклер и «Феррари». Было очевидно, что на круге выезда из боксов он был слишком медленным на промежуточных покрышках, и я подумал, что он сейчас же вернется в боксы. Для меня было предельно ясно, что ему нужно ехать за сликами, но он почему-то остался еще на один круг — и я провел целый круг позади, из-за чего потерял очень много времени... Попробуем завтра отыграться и заработать очки», — приводит слова Переса сайт «Формулы-1».

Первое место в квалификации «Гран-при Бразилии» занял гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен.

В субботу, 12 ноября, пройдут вторая практика (18.30 мск) и спринт, который начнется в 22:30 по московскому времени.

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.super-disappointed-perez-says-top-three-was-on-the-cards-after-qualifying.4806J5wGyUKKk9wq5r9ozc.html
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Серхио Перес
Шарль Леклер
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