Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер уверен, что пилот Кевин Магнуссен выиграл заслуженный поул в квалификации «Гран-при Бразилии».

30-летний Магнуссен завоевал первый поул в своей карьере и истории «Хааса».

«О таких вещах даже страшно мечтать. Вся команда семь лет упорно трудилась, чтобы добиться чего-то подобного, и обстоятельства позволили это осуществить. Это не удача, а вполне заслуженный результат гонщика и команды, которые оказались на нужных шинах в нужный момент. Кевин выдал круг, когда это было необходимо.

Магнуссен заслужил это. Вся команда заслужила, и он — ее часть. Мы всегда упорно трудимся, никогда не сдаемся и продолжаем бороться», — приводит слова Штайнера RacingNews365.

Второй результат в квалификации к «Гран-при Бразилии» показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.