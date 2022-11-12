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12 ноября, 09:53

Руководитель «Хааса» — о поуле Магнуссена: «О таких вещах даже страшно мечтать»

Руководитель «Хааса» уверен, что Магнуссен выиграл заслуженный поул в квалификации «Гран-при Бразилии»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер уверен, что пилот Кевин Магнуссен выиграл заслуженный поул в квалификации «Гран-при Бразилии».

30-летний Магнуссен завоевал первый поул в своей карьере и истории «Хааса».

«О таких вещах даже страшно мечтать. Вся команда семь лет упорно трудилась, чтобы добиться чего-то подобного, и обстоятельства позволили это осуществить. Это не удача, а вполне заслуженный результат гонщика и команды, которые оказались на нужных шинах в нужный момент. Кевин выдал круг, когда это было необходимо.

Магнуссен заслужил это. Вся команда заслужила, и он — ее часть. Мы всегда упорно трудимся, никогда не сдаемся и продолжаем бороться», — приводит слова Штайнера RacingNews365.

Второй результат в квалификации к «Гран-при Бразилии» показал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Источник: RacingNews365
Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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