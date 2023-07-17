Хэмилтона не пустили на финал Уимблдона-2015 из-за нарушения дресс-кода

Глава службы безопасности Центрального корта Уимблдона Алан Чалмерс рассказал, как в 2015 году не пустил пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в Королевскую ложу Уимблдона.

«В мои обязанности не входило говорить Льюису Хэмилтону, что он не может войти. Но я должен сказать, что это было правильное решение. На нем не было ни пиджака, ни галстука. Уимблдон — это не пляж в Марбелье, это крупный теннисный турнир», — приводит слова Чалмерса Wales Online.

Исполнительный директор Всеанглийского клуба Салли Болтон позднее сообщила, что конфликт удалось уладить.

«Нам удалось уладить ситуацию, и мы дали понять Льюису, что будем более чем рады видеть его в Королевской ложе в будущем, если он вернется», — добавила Болтон.

По правилам турнира, посетители Королевской ложи должны быть одеты в официальном стиле: пиджак и галстук. Хэмилтон пришел в рубашке в цветок и шляпе.

В финале Уимблдона 2015 года встретились серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Победителем турнира стал Джокович, обыграв Федерера со счетом 7:6, 6:7, 6:4, 6:3.