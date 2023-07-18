Латифи приостановил гоночную карьеру и поступил в Лондонскую школу бизнеса

Бывший пилот «Формулы-1» Николас Латифи объявил о приостановке гоночной карьере.

«В самом начале года я решил, что у меня не будет никаких гоночных планов на 2023 год... Я решил, что в ближайшем будущем хотел бы пойти другим путем. Мне всегда был интересен мир бизнеса, и я постоянно говорил, что учился бы в университете, если бы не стал гонщиком. Понимая, что я могу взять перерыв от гонок, я захотел получить степень MBA и сосредоточиться на том, что должно изменить следующую фазу моей жизни. Я всегда планировал получить MBA после гоночной карьеры, даже если бы мне было далеко за 30 или больше 40 лет.

В начале года я принял решение о MBA и начал уделять время изучению бизнес-школ, смотреть, какая из них подойдет, готовить документы. Это был непростой процесс, и он занял много месяцев! Любой, кто подавал документы в бизнес-школу, знает, как это трудно. После путешествия длиной в пять месяцев я рад сообщить, что меня приняли в Лондонскую школу бизнеса на программу MBA, которую я начну в августе этого года", — написал Латифи в соцсетях.

Также 28-летний гонщик заявил, что не прощается с гонками навсегда.

«Я не обязательно прощаюсь с гонками навсегда. Гонки были моей жизнью с 13 лет, и я по-прежнему отношусь с ним со страстью. В этом сезоне я не пропустил просмотра ни одной гонки «Ф-1»! Тем не менее, я почувствовал, что в нынешнем году наступил момент для того, чтобы исследовать другие пути. Я с нетерпением жду следующего приключения и хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня по ходу карьеры. Надеюсь, поддержка продолжится, пока я уделяю время, следуя новой дорогой», — написал Латифи.

Николас выступал за «Уильямс» в 2020-2022 годах и за это время заработал девять очков. Лучший результат пилота — седьмое место на «Гран-при Венгрии» — 2021. Он также был вице-чемпион «Формулы-2» сезона-2019.