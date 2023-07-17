Феттель — о календаре «Ф-1» из-за «климатического кризиса»: «Реальная угроза»

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что изменения погодных условии являются угрозой для проведения «Гран-при» по ходу сезона.

«Климатический кризис уже сегодня оказывает влияние на многих людей и на многие места по всему миру. Имолу отменили... В Италии была сильная засуха, а затем внезапно пошел сильнейший дождь. Очевидно, дождь должен был где-то пойти, и в Имоле случилось наводнение. Гонка в Майами в этом году также была под угрозой, потому что за две или три недели до нее трасса была затоплена. В Канаде были лесные пожары, которые при определенных условиях могли вычеркнуть из календаря гонку в Монреале. Так что это реальная угроза», — приводит слова Феттеля Racingnews365.

В сезоне-2023 «Гран-при Эмилия-Романьи» (Италия) был отменен из-за сильных ливней и наводнения. Он должен был состояться с 19 по 21 мая.