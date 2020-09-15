Хэмилтона не оштрафуют за призыв арестовать полицейских, убивших Бреону Тейлор

Международная автомобильная федерация (FIA) не станет расследовать поступок пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после финиша «Гран-при Тосканы», сообщает BBC.

Британец появился на «Гран-при Тосканы» в футболке с призывом арестовать полицейских, которые застрелили Бриону Тейлор. В FIA отказались от расследования и штрафных санкций в адрес британца, однако приняли решение уточнить протокол поведения пилотов в закрытом парке и на подиуме, чтобы не допускать подобных ситуаций.