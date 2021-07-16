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Хэмилтон: «Уверен, что «Мерседес» способен вернуться на вершину»

12:58
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о последних неудачах своей команды.

«Мы были очень быстры в первых четырех гонках, но потом «Ред Булл» сделал большой шаг вперед, а мы немного отступили назад. Последние несколько этапов были не совсем удачными для нас, но мы безостановочно работаем над тем, чтобы вернуться на вершину. Я знаю, на что способна эта команда, так что я уверен, что у нас это получится», — приводит Speedweek слова Хэмилтона.

После девяти этапов сезона-2021 «Формулы-1» лидером личного зачета пилотов является Макс Ферстаппен, на счету которого 182 очка. Льюис Хэмилтон идет вторым, у него 150 очков. В кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» с 286 очками, «Мерседес» идет на второй строчке с 242 очками.

Дополнительная информация:

https://www.speedweek.com/formel1/news/178525/Lewis-Hamilton-Seine-Reaktion-auf-Ecclestone-Spott.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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