Хэмилтон: «Уверен, что «Мерседес» способен вернуться на вершину»
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о последних неудачах своей команды.
«Мы были очень быстры в первых четырех гонках, но потом «Ред Булл» сделал большой шаг вперед, а мы немного отступили назад. Последние несколько этапов были не совсем удачными для нас, но мы безостановочно работаем над тем, чтобы вернуться на вершину. Я знаю, на что способна эта команда, так что я уверен, что у нас это получится», — приводит Speedweek слова Хэмилтона.
После девяти этапов сезона-2021 «Формулы-1» лидером личного зачета пилотов является Макс Ферстаппен, на счету которого 182 очка. Льюис Хэмилтон идет вторым, у него 150 очков. В кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» с 286 очками, «Мерседес» идет на второй строчке с 242 очками.
Дополнительная информация:
https://www.speedweek.com/formel1/news/178525/Lewis-Hamilton-Seine-Reaktion-auf-Ecclestone-Spott.html
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