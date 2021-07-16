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Леклер опроверг слухи о своем возможном переходе из «Феррари» в «Ред Булл»

10:47
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер опроверг слухи о своем возможном переходе в «Ред Булл».

«Это просто слухи. Возможно, кому-то стало скучно и он решил это написать. Я очень верю в людей, с которыми работаю, верю в «Феррари» и наш проект. В следующем сезоне в силу вступит новый регламент, я войду в новую эру за рулем «Феррари», — приводит FormulaPassion слова Леклера.

12 июля сообщалось, что Леклер может перейти в «Ред Булл» из-за неудовлетворительных результатов «Феррари». После девяти этапов сезона-2021 «Королевских гонок» монегаск занимает шестое место в личном зачете с 62 очками.

Дополнительная информация:

https://www.formulapassion.it/motorsport/formula-1/f1-piloti/leclerc-allontana-la-red-bull-solo-gossip-ferrari-mercato-marko-silverstone-format-qualifica-sprint-575646.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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