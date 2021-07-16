Пилот «Макларен» Даниэль Риккардо заявил, что не жалеет о своем уходе из «Ред Булл».

«Не испытываю никаких сожалений по этому поводу. Я принимал все решения по определенным причинам. Не оглядываюсь назад и ни о чем не сожалею. Я вижу результаты «Ред Булл» в этом году, наверное, отсюда и вопросы о сожалении. Я не думаю: «Мог бы я быть на этом месте?». Просто наблюдаю за командой и искренне за нее радуюсь. Я хочу побеждать, но я просто радуюсь за «Ред Булл» — в этом году эта команда выглядит реальным фаворитом в борьбе за титул и борется на равных с «Мерседес», — приводит Crash слова Риккардо.

Риккардо выступал за «Ред Булл» с 2014 по 2018 год.