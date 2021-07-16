Риккардо заявил, что не жалеет о своем уходе из «Ред Булл»
Пилот «Макларен» Даниэль Риккардо заявил, что не жалеет о своем уходе из «Ред Булл».
«Не испытываю никаких сожалений по этому поводу. Я принимал все решения по определенным причинам. Не оглядываюсь назад и ни о чем не сожалею. Я вижу результаты «Ред Булл» в этом году, наверное, отсюда и вопросы о сожалении. Я не думаю: «Мог бы я быть на этом месте?». Просто наблюдаю за командой и искренне за нее радуюсь. Я хочу побеждать, но я просто радуюсь за «Ред Булл» — в этом году эта команда выглядит реальным фаворитом в борьбе за титул и борется на равных с «Мерседес», — приводит Crash слова Риккардо.
Риккардо выступал за «Ред Булл» с 2014 по 2018 год.
Дополнительная информация:
https://www.crash.net/f1/news/983099/1/ricciardo-has-no-regrets-over-leaving-red-bull-despite-current-f1-success
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