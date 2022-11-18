Хэмилтон стал лучшим в первой практике «Гран-при Абу-Даби»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Абу-Даби». Он проехал лучший круг за 1 минуту и 26,633 секунды.

Вторым стал напарник Хэмилтона по команде Джордж Расселл (+0,220). Замкнул тройку гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,255).

Россиянин Роберт Шварцман, который выступает под израильской лицензией, занял седьмое место (+0,796).

«Гран-при Абу-Даби» проходит на трассе «Яс-Марина» с 18 по 20 ноября и станет финальным в сезоне-2022.

Гран-при Абу-Даби

Автодром «Яс-Марина», Абу-Даби

1-я практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.26,633

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,220

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,255

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,334

5. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0,568

6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,635

7. Роберт Шварцман («Феррари») +0,796

8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,986

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,022

10. Александр Албон («Уильямс») +1,207

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,212

12. Эстебан Окон («Альпин») +1,258

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,358

14. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,431

15. Логан Сэрджент («Уильямс») +1,465

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,509

17. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1,571

18. Пато О'Уорд («Макларен») +1,717

19. Джек Дуэн («Альпин») +1,851

20. Фелипе Другович («Астон Мартин») +2,039