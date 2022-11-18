Хэмилтон стал лучшим в первой практике «Гран-при Абу-Даби»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Абу-Даби». Он проехал лучший круг за 1 минуту и 26,633 секунды.
Вторым стал напарник Хэмилтона по команде Джордж Расселл (+0,220). Замкнул тройку гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+0,255).
Россиянин Роберт Шварцман, который выступает под израильской лицензией, занял седьмое место (+0,796).
«Гран-при Абу-Даби» проходит на трассе «Яс-Марина» с 18 по 20 ноября и станет финальным в сезоне-2022.
Гран-при Абу-Даби
Автодром «Яс-Марина», Абу-Даби
1-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.26,633
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,220
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,255
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,334
5. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0,568
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,635
7. Роберт Шварцман («Феррари») +0,796
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,986
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,022
10. Александр Албон («Уильямс») +1,207
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,212
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,258
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,358
14. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1,431
15. Логан Сэрджент («Уильямс») +1,465
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,509
17. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1,571
18. Пато О'Уорд («Макларен») +1,717
19. Джек Дуэн («Альпин») +1,851
20. Фелипе Другович («Астон Мартин») +2,039