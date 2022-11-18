«Формула-1» объявила о запуске новой женской серии под названием Ф1 Academy

«Формула-1» объявила о запуске нового женского чемпионата «Ф-1» Academy, направленного на развитие женщин-пилотов и подготовки их к участию в таких сериях, как W, Ф3 и Ф2 и Ф1. Об этом сообщает Crash.

По информации источника, в серии примут участие 5 команд «Формулы-2» и «Формулы-3», которые предоставят по 3 машины. Первый сезон будет состоять из семи туров по три гонки в каждом. Руководителем серии назначен исполнительный директор Formula Motorsport Limited Бруно Мишель. Формула-1 выделит в общей сложности 2,25 миллиона евро на 15 машин.

«У каждого должна быть возможность следовать своим мечтам, и «Формула-1» хочет убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы создать больше разнообразия в этом невероятном виде спорта. Вот почему я рад объявить о создании академии «Формулы-1», которая предоставит молодым женщинам-пилотам наилучший шанс реализовать свои амбиции и даст им все необходимое для перехода в µФормулу-3», «Формулу-2», а затем и в «Формулу-1», — приводит Crash слова исполнительного директора «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Старт «Ф-1» Academy запланирован на 2023 год.