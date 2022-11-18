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Сегодня, 13:15

Риккьярдо заявил, что не жалеет об уходе из «Ред Булл»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Макларен» Даниэль Риккьярдо заявил, что не сожалеет о том, что покинул «Ред Булл» в 2018 году.

«Я не сожалею. Правда действительно в том, что я не жалею. Да, кто-то может сказать, что моя карьера не сложилась после «Ред Булл», и я понимаю, что с этой точки зрения все так и выглядит. Но сам я понимаю, что должен был попробовать. Мне нужно было двигаться дальше. Очевидно, что я не выигрывал чемпионатов мира с тех пор, как покинул «Ред Булл», но после всего, через что прошел, я чувствую себя лучше», — приводит слова Риккьярдо GPFans.

33-летний австралиец выступал за «Ред Булл» с 2014 по 2018 год. В составе австрийского коллектива он одержал 7 побед, завоевал 3 поул-позиции и 29 раз попадал на подиум.

У Риккьярдо нет контракта на сезон-2023.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/96230/daniel-ricciardo-red-bull-renault-mclaren-regret/
Формула-1
Макларен
Ред Булл
Даниэль Риккардо
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