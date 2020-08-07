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Хэмилтон показал лучший результат во второй практике «Гран-при 70-летия «Формулы-1», Феттель сошел из-за поломки двигателя

18:54
Поломка автомобиля Феттеля. Фото twitter.com/F1.
Поломка автомобиля Феттеля. Фото twitter.com/F1.
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал 14-е время во второй тренировке перед «Гран-при 70-летия «Ф-1» и досрочно завершил практику из-за поломки силовой установки.

Льюис Хэмилтон на «Мерседес» показал лучшее время по ходу второй тренировки. Британский пилот примерно на две десятых опередил своего напарника Валттери Боттаса, ставшего вторым, и больше чем на восемь десятых — лучшего из представителей других команд, которым стал Даниэль Рикьярдо на «Рено».

В итоговом протоколе Даниил Квят стал 12-м, отстав от Хэмилтона примерно на полторы секунды и примерно на десятую опередив своего напарника по «Альфа Таури» Пьера Гасли.

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