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Сегодня, 21:31

Хэмилтон: «Тесты получились не самыми простыми, пришлось превозмочь определенные обстоятельства»

Хэмилтон подвел итоги предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне для «Мерседеса»
Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон подвел итоги предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне для своей команды.

«Последние несколько дней были очень интересными. Тесты получились не самыми простыми, нам пришлось превозмочь определенные обстоятельства. Конечно, хотелось бы проехать больше кругов, но я доволен сегодняшней сессией. Кажется, у меня сегодня было почти 100 кругов (94 круга. — Прим. «СЭ»).

В последние пару дней мы были немного позади. Машина сильно отличается от предыдущей и в плане управления, и в плане работы с шинами, но мы работаем, чтобы привыкнуть к новым условиям. Вся команда проделала отличную работу на этой неделе», — приводит Autosport слова Хэмилтона.

Сегодня Хэмилтон показал лучшее время по итогам последнего дня тестов в Барселоне (1.19,138).

Следующие предсезонные тесты пройдут с 10 по 12 марта в Бахрейне, там же с 18 по 20 марта пройдет первый этап сезона-2022.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/mercedes-had-to-overcome-obstacles-in-f1-test-hamilton/8494894/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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