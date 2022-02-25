Хэмилтон показал лучшее время в последний день тестов «Формулы-1» в Барселоне, Мазепин стал 15-м

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в последний день предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Британец выступал в вечерней сессии и установил результат 1.19,138 на комплекте шин C5. Второе место занял соотечественник и партнер Хэмилтона по команде Джордж Расселл, который выходил на трассу во время утренней сессии. На третьем месте — Серхио Перес из «Ред Булл».

Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» показал предпоследнее, 15-е время. Мазепин выезжал на трассу во время утренней сессии и провел 9 кругов.

Формула-1

Барселона (Испания)

Предсезонные тесты

Третий день

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.19,138 (C5, 94 круга)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,095 (С5, 66 кругов)

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,418 (С4, 74 круга)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,618 (С3, 59 кругов)

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,686 (С5, 48 кругов)

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,693 (С3, 44 круга)

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,934 (С3, 92 круга)

8. Александр Албон («Уильямс») +1,180 (С4, 94 круга)

9. Николас Латифи («Уильямс») +1,561 (С4, 5 кругов)

10. Даниэль Риккьярдо («Макларен») +1,652 (C3, 86 кругов)

11. Ландо Норрис («Макларен») +1,689 (С3, 52 круга)

12. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,104 (С3, 12 кругов)

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,801 (С3, 41 круг)

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3,331 (С4, 40 кругов)

15. Никита Мазепин («Хаас») +7,091 (С3, 9 кругов)

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +11,295 (C3, 10 кругов)