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Сегодня, 12:21

Норрис подвел итоги предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне для «Макларена»

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне для своей команды.

«Не думаю, что у нас все прекрасно, скорее, все хорошо. Наша машина хорошо чувствовала себя на трассе. Конечно, всегда могут возникнуть новые обстоятельства и неожиданные проблемы, но начало получилось не таким плохим.

Несмотря на все это, у нас все еще есть проблемы. Ситуация далека от идеальной. Возможно, со стороны все выглядит здорово, но многое остается за кулисами. Какие-то вещи не то чтобы вышли из-под контроля, но нужно поработать над ними и исправить», — приводит Autosport слова Норриса.

Предсезонные тесты в Барселоне проходили с 23 по 25 февраля. Следующие тесты пройдут в Бахрейне с 10 по 12 марта, там же с 18 по 20 марта будет проводиться первый этап сезона-2022.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/norris-barcelona-f1-test-has-not-been-perfect-for-mclaren/8511831/
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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