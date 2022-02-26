Норрис подвел итоги предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне для «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне для своей команды.

«Не думаю, что у нас все прекрасно, скорее, все хорошо. Наша машина хорошо чувствовала себя на трассе. Конечно, всегда могут возникнуть новые обстоятельства и неожиданные проблемы, но начало получилось не таким плохим.



Несмотря на все это, у нас все еще есть проблемы. Ситуация далека от идеальной. Возможно, со стороны все выглядит здорово, но многое остается за кулисами. Какие-то вещи не то чтобы вышли из-под контроля, но нужно поработать над ними и исправить», — приводит Autosport слова Норриса.

Предсезонные тесты в Барселоне проходили с 23 по 25 февраля. Следующие тесты пройдут в Бахрейне с 10 по 12 марта, там же с 18 по 20 марта будет проводиться первый этап сезона-2022.