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Хэмилтон о первом дне «Гран-при Катара»: «Мне не хватает скорости, я даже не близок к возможному максимуму»

Хэмилтон заявил, что ему не хватает скорости на «Гран-при Катара»
09:26
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что столкнулся с проблемами в первый день «Гран-при Катара».

«Пока мне немного не хватает скорости, я медленее, чем хотелось бы. Надеюсь, что мы решим этот вопрос. Не знаю, насколько велико мое отставание, но я пока даже не близок к возможному максимуму. В плане пилотажа трасса в Катаре неплохая, тут много высокоскоростных поворотов, так что нагрузки не настолько велики, но автодром интересный», — приводит GPFans слова Хэмилтона.

«Гран-при Катара» проходит с 19 по 21 ноября. В первой и второй практиках этапа Хэмилтон показал 4-е время.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/72418/hamilton-responds-to-mercedes-review-denial-after-qatar-practice-struggles/

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Иван Торопцев все материалы автора
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