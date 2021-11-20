Хэмилтон о первом дне «Гран-при Катара»: «Мне не хватает скорости, я даже не близок к возможному максимуму»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что столкнулся с проблемами в первый день «Гран-при Катара».

«Пока мне немного не хватает скорости, я медленее, чем хотелось бы. Надеюсь, что мы решим этот вопрос. Не знаю, насколько велико мое отставание, но я пока даже не близок к возможному максимуму. В плане пилотажа трасса в Катаре неплохая, тут много высокоскоростных поворотов, так что нагрузки не настолько велики, но автодром интересный», — приводит GPFans слова Хэмилтона.

«Гран-при Катара» проходит с 19 по 21 ноября. В первой и второй практиках этапа Хэмилтон показал 4-е время.