Мазепин рассказал, почему пропустил вторую практику «Гран-при Катара»

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился мнением о трассе «Гран-при Катара» после пятничных практик. Россиянин принял участие в первой практике, но пропустил вторые свободные заезды из технических проблем с машиной.

«Наверное, это быстрейшая трасса в этом сезоне — медленных поворотов почти нет, гоняться интересно. Поверхность асфальта очень гладкая, пилотировать приятно, и на такой трассе понимаешь, на что способна машина «Формулы-1», — приводит слова Мазепина сайт «Хааса».

Российский пилот рассказал, как поребрик повредил болид, из-за чего Мазепин не выступил во второй тренировке.

«Я почувствовал что-то под днищем, и это разочаровывает, потому что я не покидал пределов трассы. Но, думаю, поребрики не очень хорошо влияют на все болиды. Кроме этого, я ударился машиной под неправильным углом», — добавил Мазепин.